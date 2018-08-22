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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:50 م
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الشرطة البريطانية تعثر على مصنع غير مرخص للأسلحة "المتطورة"

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:49 م
الشرطة البريطانية تعثر على مصنع غير مرخص للأسلحة "المتطورة" الشرطة البريطانية
رويترز
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قال محققون اليوم الأربعاء إنهم عثروا على مصنع غير مرخص للأسلحة "المتطورة" فى ساسكس بجنوب إنجلترا ، وألقى القبض على 3 فى إطار تحقيق.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن المصنع كان يحتوى على ماكينات ومعدات يشتبه فى استخدامها لتصنيع أسلحة وذخيرة.

وأضافت الوكالة المتخصصة في محاربة الجريمة الخطيرة والمنظمة على موقعها الإلكتروني "اكتشف محققو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ما يعتقدون أنه مصنع للأسلحة المتطورة فى منطقة صناعية بشرق ساسكس".

وجرت الاعتقالات يوم السبت بعد أن سمع الضباط أصواتا بدت وكأنها أصوات إطلاق رصاص من داخل المصنع فى بلدة هيلشام ، واستخدم جهاز صاعق فى واحدة من حالات الاعتقال الثلاث.

وقال روب هيكينبوتوم مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن التحقيق مستمر، وأضاف "نعتقد أن هذه العملية عطلت مجموعة كانت ضالعة على ما يبدو فى تصنيع أسلحة لأغراض إجرامية".

 


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