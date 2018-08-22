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السلطات المالطية تنقذ 100 مهاجر من قارب قبل غرقه

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:27 م
السلطات المالطية تنقذ 100 مهاجر من قارب قبل غرقه مهاجرين
كتب محمد جمال - وكالات
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انتشلت السلطات المالطية اليوم جثتين ومئة من الناجين من قارب لمهاجرين كان يغرق، فيما يستمر النزاع المتعلق بمصير 177 مهاجراً أنقذهم خفر السواحل الإيطالى الأسبوع الماضى.

وقالت القوات المسلحة فى مالطا اليوم إن قارباً على بعد 68 ميلاً بحرياً جنوب مالطا "كانت المياه تتسرب إليه ويوشك على الغرق، على متنه مئة شخص، وجثتين، وتم إنقاذ من كانوا على متنه".

من جهة أخرى، لازالت وحدة "ديشيوتي" ، التابعة لخفر السواحل الإيطالى،  راسية فى ميناء كاتانيا الصقلى،  دون الحصول على إذن لإنزال 177 شخصاً أنقذتهم قبل ستة أيام فى المياه الاقليمية لمالطا.

 


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