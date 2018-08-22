"الزراعة" تعلن زيادة معروض السلع الغذائية بمنافذها.. ورقابة مشددة بالأسواق

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، زيادة المعروض من السلع الغذائية من خلال منافذها، ومضاعفة كميات الخضراوات والفاكهة ومواد البقالة، واللحوم، والدواجن، والبقوليات، وأيضًا مضاعفة كميات اللحوم البلدى، واللحوم المجمدة والأرز، لرفع العبء على المواطن البسيط بأسعار مخفضة، مع اقتراب عيد الأضحى.

وكشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك أيضًا حملات رقابية مكثفة على أسواق اللحوم ومجازر اللحوم خلال العيد، وحملات بيطرية مكثفة تجرى حاليًا على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين، بالتنسيق مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين.

وتشمل الحملات الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.