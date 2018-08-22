الدفاع الروسية: اختبرنا فى سوريا 231 نموذجا من الأسلحة الحديثة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اختبرت فى سوريا 231 نموذجا من الأسلحة الحديثة، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة أثبتت فاعلية عالية.

جاء ذلك فى فيديو نشرته الدفاع الروسية على قناتها في موقع (يوتيوب) اليوم الأربعاء، وأشار الفيديو إلى أن سفن وغواصات البحرية الروسية أطلقت 100 صاروخ مجنح من طراز "كاليبر" على مواقع الإرهابيين في سوريا، ووجهت الطائرات الاستراتيجية للطيران بعيد المدى 66 ضربة بصواريخ مجنحة لمواقع هؤلاء الارهابيين.

وأضافت الدفاع الروسية أن نحو 70 طائرة بدون طيار روسية تعمل كل يوم فى أجواء سوريا، منها طائرات "فوربوست" و"أورلان 10"، لافتة إلى أنه نتيجة للعملية العسكرية الروسية في سوريا حررت القوات السورية بدعم من القوات الروسية أكثر من 96% من الأراضى من الإرهابيين، وباتت هذه الأراضى تحت سيطرة القوات الحكومية ووحدات الدفاع الشعبى، وذلك مقابل 8% فقط كانت تسيطر عليها فى بداية العملية الروسية فى سوريا.