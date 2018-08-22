video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: اختبرنا فى سوريا 231 نموذجا من الأسلحة الحديثة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:03 م
الدفاع الروسية: اختبرنا فى سوريا 231 نموذجا من الأسلحة الحديثة قصف فى سوريا
أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اختبرت فى سوريا 231 نموذجا من الأسلحة الحديثة، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة أثبتت فاعلية عالية.

جاء ذلك فى فيديو نشرته الدفاع الروسية على قناتها في موقع (يوتيوب) اليوم الأربعاء، وأشار الفيديو إلى أن سفن وغواصات البحرية الروسية أطلقت 100 صاروخ مجنح من طراز "كاليبر" على مواقع الإرهابيين في سوريا، ووجهت الطائرات الاستراتيجية للطيران بعيد المدى 66 ضربة بصواريخ مجنحة لمواقع هؤلاء الارهابيين.

وأضافت الدفاع الروسية أن نحو 70 طائرة بدون طيار روسية تعمل كل يوم فى أجواء سوريا، منها طائرات "فوربوست" و"أورلان 10"، لافتة إلى أنه نتيجة للعملية العسكرية الروسية في سوريا حررت القوات السورية بدعم من القوات الروسية أكثر من 96% من الأراضى من الإرهابيين، وباتت هذه الأراضى تحت سيطرة القوات الحكومية ووحدات الدفاع الشعبى، وذلك مقابل 8% فقط كانت تسيطر عليها فى بداية العملية الروسية فى سوريا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين يتساءل: هل تريد أمريكا علاقات أفضل مع روسيا

روسيا تأسف لرفض أمريكا حضور محادثات السلام الأفغانية بموسكو

روسيا

سوريا

طيران




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة