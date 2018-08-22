الداخلية تحبط تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع إدارة موانى بورسعيد وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بضبط شخصين حال قيامهما بتهريب كمية من البضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية .

و أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة موانئ بورسعيد إعتزام مجموعة من الأشخاص تهريب كمية من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، عبر المدقات والدروب غير الشرعية بناحية عزبة ومدق الجميل.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط سيارة ربع نقل "ثلاجة" قيادة سائق وبرفقته صاحب مكتب إستيراد وتصدير وبحوزتهما كمية من البضائع الإجنبية ومن خلال تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد المضبوطات تبين أنها 16 طرد كبير الحجم يحتوى على كميات كبيرة من الملابس أجنبية الصنع وزنت واحد طن، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.