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الحرس الوطنى السعودى يتهم الدوحة بعرقلة وصول الحجاج القطريين للمملكة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:54 ص
الحرس الوطنى السعودى يتهم الدوحة بعرقلة وصول الحجاج القطريين للمملكة الحجاج
كتب سمير حسنى
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أبدى الرائد محمد العمرى، المتحدث الرسمى لوزارة الحرس الوطنى السعودى، استغرابه الشديد، من مماطلة حكومة قطر وعدم تعاونها فى إرسال الحجاج القطريين، مشددا فى الوقت ذاته على أن حجاج قطر يحق لهم الحج مثل أى مسلم آخر.

 

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الحرس الوطنى السعودى، فى مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت كل الطرق والسبل لاستضافة حجاج قطر، وتسهيل مهمتهم، متهما النظام القطرى بعرقلة وتأخير الحجاج القطريين، متابعا: "وصل من وصل، ووسائل الإعلام أظهرت صور القطريين وهم الآن يتمتعون بكل التسهيلات".

 

وأعرب المتحدث الرسمى لوزارة الحرس الوطنى السعودى، عن أمنيته فى عدم مساءلة الحجاج القطريين أمنيا عند وصولهم لبلادهم، على غرار ما فعله النظام القطرى معهم العام الماضى.


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