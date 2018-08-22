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الحرس الوطنى الإسبانى يعلن إصابة 7 ضباط أثناء محاولة مهاجرين عبور الحدود

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:33 م
الحرس الوطنى الإسبانى يعلن إصابة 7 ضباط أثناء محاولة مهاجرين عبور الحدود مهاجرين
أ ش أ
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أعلن الحرس الوطنى الإسبانى، اليوم الأربعاء، إصابة 7 ضباط أثناء محاولة عشرات المهاجرين اقتحام الحدود من جانب مدينة سبتة.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن وسائل الإعلام المحلية الإسبانية أن قرابة 100 مهاجر تمكنوا من دخول البلاد، مضيفة أن الضباط أصيبوا بحروق جراء إلقاء عدد من المهاجرين الحمض والجير الحى.

يشار إلى أن حوالى 600 مهاجر تمكنوا قبل شهر من عبور السياج الحدودى والوصول إلى إسبانيا، وهو العدد الأكبر الذى يتمكن من العبور بتلك الطريقة خلال العام الجاري.. ويتم نقل المهاجرين الذين يتمكنون من دخول البلاد إلى مخيمات مؤقتة قبل أن يتم إعادتهم أو إطلاق سراحهم.


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