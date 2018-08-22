الحدائق و المتنزهات تستقبل الجمهور فى ثانى أيام عيد الأضحى بالمحافظات

فريق المحافظات

شهدت محافظات مصر فى اليوم الثانى لعيد الاضحى المبارك إقبالا كبيرا من المصريين على الحدائق و المتنزهات .

ففى شمال سيناء توجه الأهالي للاحتفال ورسم الفرحة على وجوه الصغار في ثان أيام عيد الأضحى المبارك على شاطئ وكورنيش العريش، وسط مظاهر السعادة بالعيد.

و توافدت جموع المواطنين من أهالى مدينة ومركز بئر العبد شمال سيناء، على شاطئ الرواق، لقضاء أوقاتهم واحتفالاتهم بثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

بينما واصل مئات الأهالي بمحافظة أسيوط، توافدهم على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لقضاء فرحة العيد برفقة أطفالهم وأسرهم وسط جو من البهجة والسعادة، فيما حرص الشباب والأطفال علي ركوب السيارات الكهربائية والمراجيح.

و شهدت قلعة قايتباى بالإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين لزيارة الأثر الإسلامى العظيم والتنزه فى ساحة القلعة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

و شهدت محافظة بنى سويف توافد العديد من الاهالى، على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الاضحى المبارك .

بينما توافد أهالى محافظة كفر الشيخ، على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة صنعاء بكفر الشيخ، وحديقة العائلات بفوه، وعدد من الحدائق التي أُعدت لاستقبال المواطنين لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى، واصطحب الأهالي الأطعمة من الفسيخ والرنجة والبصل لتناولها بالحديقة، وتوجه الأطفال للأماكن المخصصة لهم داخل الحدائق لممارسة هواياتهم واللعب.