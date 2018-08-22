video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يؤكد القبض على إرهابيين اثنين فى محافظة الأنبار

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:08 ص
الجيش العراقى يؤكد القبض على إرهابيين اثنين فى محافظة الأنبار عناصر من الجيش العراق
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية،  الثلاثاء، القبض على مطلوبين اثنين للقضاء، بتهمة الإرهاب، فى محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية، إن "قوات فوج استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين"، مضيفة أن أحدهما فى منطقة عامرية الفلوجة، والآخر فى كمين محكم نصب له فى منطقة البوريشة بالرمادى فى الأنبار.

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع العراقية: إحباط عملية إرهابية فى الفلوجة بمحافظ الأنبار

الجيش العراقى

العراق

أخبار العراق

القبض على إرهابيين

محافظة الأنبار




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة