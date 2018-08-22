الجيش العراقى يؤكد القبض على إرهابيين اثنين فى محافظة الأنبار

بغداد /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، القبض على مطلوبين اثنين للقضاء، بتهمة الإرهاب، فى محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية، إن "قوات فوج استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين"، مضيفة أن أحدهما فى منطقة عامرية الفلوجة، والآخر فى كمين محكم نصب له فى منطقة البوريشة بالرمادى فى الأنبار.

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة.