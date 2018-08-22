التفاصيل الكاملة لحريق مصفاة "ستانلو" البريطانية وإنقاذ 1400 عامل

كتب أيمن رمضان

أعلنت شركة نفط إيسار البريطانية أن جميع العاملين فى مصفاة نفط "ستانلو" تم إخراجهم بسلام، وذلك بعدما نشب حريق ضخم فى المصفاة اليوم الأربعاء فى تشيشاير.

ووفق موقع "سكاى نيوز"، عربية فأن أعمدة من الدخان الكثيف انتشرت فى السماء بعد حريق كبير اندلع ظهر الأربعاء من مصفاة ستانلو، التى تعد إحدى أكبر مصافى النفط فى بريطانيا.

وقالت فرقة مكافحة الحرائق فى مقاطعة تشيشاير أن الحريق اندلع فى أحد المبانى الصناعية داخل المصفاة، قبل أن ينتشر فى أرجاء المنطقة.

وأكدت رجال الإطفاء أن جميع العاملين فى المصفاة قد جرى إنقاذهم، ويبلغ عددهم 900 عامل و500 مقاول، بعد السيطرة على الحريق.

وتقع مصفاة ستانلو فى بلدة ميناء إليسمير بمقاطعة تشيشاير، التى تقع شمالى إنجلترا بالقرب من مدينة ليفربول.