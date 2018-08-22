"التعليم" تعلن 960 مدرسة ضمن خطة الصيانة الشاملة.. و10 خطورة داهمة

أعلنت هيئة الأبنية التعليمية، خطة الصيانة الشاملة للعام المالى 2017-2018، موضحة أن هناك محورين لخطة الصيانة الأول توفير التمويل اللازم له من قبل المديريات التعليمية، والثانى من جانب هيئة الأبنية التعليمية.

وقال اللواء يسرى عبد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك 628 مدرسة تعليم عام ضمن خطة الصيانة الشاملة بالمديريات التعليمية؛ منها 146 جارى العمل و131 مدرسة فنية منها 28 منشأة جارى العمل فيها.

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه بالنسبة لخطة الصيانة من قبل الهيئة، يوجد 333 مدرسة جارى العمل فى 76 مدرسة، كما يوجد 269 مدرسة جارى العمل فى 117 منشأة ضمن خطة الصيانة العاجلة وتعلم عليها الهيئة.

وبالنسبة لخطة الأسوار، أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن هناك 291 سورًا جارى العمل فى 39 منها من ميزانية الهيئة.

وأكد أن مدارس الخطورة الداهمة، والتى تم إخلاء التلاميذ منها لحاجتها لبناء أو صيانة شاملة، جار العمل فى 10 مدارس منها 2 فى الإسكندرية و3 فى البحيرة و2 فى الشرقية و2 فى الجيزة و فى الإسماعيلية مدرسة واحدة، موضحًا أنه حال ظهور أى خطورة فى مدارس أو أسوار يتم العمل فيها فورًا أو إخلاؤها لحين طرح المشروع للتنفيذ.

وأكد مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن الصيانة البسيطة استعدادا للعام الدراسى تكون من قبل المديريات والإدارات التعليمية مع الإشراف عليها من قبل فروع الهيئة فى المحافظات، لافتًا إلى أنها أعمال صيانة بسيطة مثل أعمال الدهانات وتغيير صنبور مياه وصيانة دورات المياه وخلافه.