video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البيئة تطلق أول سلحفاة بعد ترقيمها بساحل محمية أشتوم الجميل فى بورسعيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:28 ص
البيئة تطلق أول سلحفاة بعد ترقيمها بساحل محمية أشتوم الجميل فى بورسعيد ترقيم السلاحف البحرية
كتبت ــ آية دعبس
إضافة تعليق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إطلاق أول سلحفاة بحرية بعد إعادة تأهيلها وترقيمها بساحل البحر المتوسط، من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة فى إدارة حماية السلاحف البحرية بساحل البحر المتوسط للحفاظ على التنوع البيولوجي  والحياة البحرية .
 
وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن هذا الإطلاق يأتى ضمن برنامج وطنى يشمل جميع المحميات الشمالية الواقعة على البحر المتوسط والتى تشمل محميات أشتوم الجميل، البرلس، العميد، ومحمية خليج السلوم البحرية.
 
وأضافت أنه يتم حالياً توفير جميع الأدوات اللازمة لرصد مناطق تعشيش السلاحف البحرية ودراستها، والعمل على ترقيم السلاحف البحرية حتى يتسنى متابعتها خلال مراحل حياتها وهجرتها، إبرازاً وتأكيداً للجهود المصرية على حماية السلاحف البحرية على مستوى إقليم البحر المتوسط وذلك  تنفيذا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر  فى هذا الشأن، واستمرارا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ كأحد أهم الاحداث العالمية المختصة بحماية التنوع البيولوجي. 
 
 وتعد هذه السلحفاة من نوع السلحفاة الخضراء والتى كان قد سبق ضبطها في إحدى أسواق محافظة بورسعيد فى حالة إنهاك شديد حيث قام فريق محمية أشتوم الجميل بالتعامل الطبي معها لإعادة تأهيلها وترقيمها، حيث تم أخذ قياستها وإعادة إطلاقها مرة أخرى في بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط بعد التأكد من قدرتها على الحياة فى بيئتها الطبيعية. 
 
جدير بالذكر، أن جهاز شئون البيئة و بالتنسيق مع مركز المحميات البحرية التابع لاتفاقية برشلونة والمعني بحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي بالبحر المتوسط، قد قام بتشكيل أول فريق وطني لرصد وحماية السلاحف البحرية المتوسطية بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة ومنها باحثي المحميات الطبيعية بساحل البحر المتوسط، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كليات علوم البحار بجامعة الإسكندرية وجامعة الأزهر والكشافة البحرية وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، حيث تم تدريبهم على أسلوب رصد وتتبع أعشاش السلاحف البحرية بهدف دراستها وحمايتها، وكذلك ترقيمها وإعادة إطلاقها لبيئتها الطبيعية للحفاظ على هذا النوع الهام للحفاظ على تنوع البيئة البحرية .
 
IMG-20180822-WA0001
IMG-20180822-WA0002
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزيرة البيئة: مخلفات القمامة مشكلة متفاقمة وهدفنا المحافظة على مواردنا

شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر تضبط 15 محضر مخالفات متنوعة للنشات وذهبيات

البيئة تتابع استعدادات موسم حرق قش الأرز بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ

وزارة البيئة

السلاحف البحرية

ترقيم السلاحف

رصد السلاحف البحرية




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة