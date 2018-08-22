البنك الأهلى يستهدف 100 مليار جنيه لمحفظة المشروعات الصغيرة فى 2020

كتب – أحمد يعقوب

قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولوياته خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة هذا القطاع بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019 إلى 65 مليار جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى تسجل فى نهاية يوليو 2018 نحو 44 مليار جنيه، مؤكدًا أنه من المستهدف بحلول عام 2020 الوصول بتلك المحفظة إلى 100 مليار جنيه.