البحرية البريطانية تراقب سفينة حربية روسية فى القنال الإنجليزى

رويترز

قالت البحرية الملكية الإنجليزية إن إحدى سفنها تراقب سفينة حربية روسية فى القنال الإنجليزى. وهذه هى رابع سفينة بريطانية تُكلف بمتابعة التحركات الروسية حول بريطانيا خلال الشهرين الماضيين.

وتراقب صائدة الألغام السفينة هوروورث، المتمركزة فى بورتسموث، الفرقاطة الروسية الأميرال ماكاروف أثناء مرورها عبر القنال اليوم الأربعاء فى عملية متابعة تدوم عادة نحو 48 ساعة.

ورفضت وزارة الدفاع التعليق عن العدد المحدد للسفن الروسية التى تمر بالمملكة المتحدة ولكن قالت إنه خلال الشهرين المنصرمين شاركت سفينة الدورية ميرسى والمدمرة دياموند والفرقاطة مونتروز فى عمليات مراقبة.

وراقبت المدمرة دياموند سفينتين حربيتين روسيتين هذا الشهر فى حين تم إرسال الفرقاطة وستمنستر التابعة للبحرية الملكية لمتابعة أربع سفن روسية أثناء مرورها قرب المياه البريطانية.