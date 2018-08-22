البترول تعد استراتيجية لتشجيع جذب الشركات العالمية واستثمار مناخ الاستقرار

كتب ــ أحمد أبو حجر

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع توم ماهر رئيس شركة أبيكس مصر بحضور وفد من شركة بلو ووتر إنرجى موقف العمل فى منطقتى الامتياز التى فازت بهما شركة أبيكس للبحث عن البترول والغاز فى منطقتى جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية وغرب بدر الدين، تمهيداً لحفر عدد من الآبار خلال العام القادم.

وأشار الملا إلى أن استراتيجية الوزارة ماضية فى تشجيع جذب الشركات العالمية واستثمار مناخ الاستقرار والاحتمالات البترولية الجيدة فى مصر من أجل استكشاف ثروات مصر البترولية وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، كما تم بحث الخطوات التنفيذية التى تمت لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة وطبيعة عمل الجهاز التنظيمى لسوق الغاز.

وأضاف رئيس شركة أبيكس أن الشراكة مع شركة بلو ووتر إنرجى فنيا ومالياً ستسهمان فى دعم نشاط ابيكس فى منطقتى الامتياز، خاصة وأن شركة بلو لها سابق خبرة متميز فى مجال الاستكشاف والانتاج فى منطقة بحر الشمال وتعد اضافة لانشطتها.

وحضر المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.