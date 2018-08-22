video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول تعد استراتيجية لتشجيع جذب الشركات العالمية واستثمار مناخ الاستقرار

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:26 ص
البترول تعد استراتيجية لتشجيع جذب الشركات العالمية واستثمار مناخ الاستقرار طارق الملا وزير البترول
كتب ــ أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع توم ماهر رئيس شركة أبيكس مصر بحضور وفد من شركة بلو ووتر إنرجى موقف العمل فى منطقتى الامتياز التى فازت بهما شركة أبيكس للبحث عن البترول والغاز فى منطقتى جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية وغرب بدر الدين، تمهيداً لحفر عدد من الآبار خلال العام القادم.

وأشار الملا إلى أن استراتيجية الوزارة ماضية فى تشجيع جذب الشركات العالمية واستثمار مناخ الاستقرار والاحتمالات البترولية الجيدة فى مصر من أجل استكشاف ثروات مصر البترولية وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، كما تم بحث الخطوات التنفيذية التى تمت لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة وطبيعة عمل الجهاز التنظيمى لسوق الغاز.

وأضاف رئيس شركة أبيكس أن الشراكة مع شركة بلو ووتر إنرجى فنيا ومالياً ستسهمان فى دعم نشاط ابيكس فى منطقتى الامتياز، خاصة وأن شركة بلو لها سابق خبرة متميز فى مجال الاستكشاف والانتاج فى منطقة بحر الشمال وتعد اضافة لانشطتها.

وحضر المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يترأس اجتماعًا لدراسة التعديلات المقترحة لقانون الثروة المعدنية

وزير البترول يتابع برنامج توصيل الغاز للمنازل.. والشركات تشيد بنظام التقسيط

طارق الملا

وزير البترول

البترول

اخبار الاقتصاد

شركة ابيكس مصر

الغاز الطبيعى




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة