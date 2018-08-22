video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يهنئ المصريين بالأعياد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:13 م
البابا تواضروس يهنئ المصريين بالأعياد البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
فى مستهل عظة قداسة البابا تواضروس الأسبوعية والتى ألقاها مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية، قدم التهنئة بمناسبة عيد السيدة العذراء والذى احتفلت به الكنيسة اليوم، كما هنأ المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وقال قداسة البابا، "أهنئكم بعيد أمنا العذراء بعد الصوم أسبوعين فاتوا وتتزامن أعياد المسيحيين وأعياد المسلمين مع بعض وبنهنئ أخوتنا المصريين بعيد الأضحى المبارك ونهنئ كل المسؤولين وكل الشعب بهذا العيد".
 
وأضاف البابا تواضروس، " أيضًا نفرح بعيد أمنا العذراء باعتباره آخر عيد في السنة القبطية، السنة الكنسية وماهي إلا أيام قليله وتنتهى السنة الكنسية ويبدأ عام قبطي جديد فى شهر سبتمبر القادم".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يبعث ببرقيات تهنئة بالعيد للرئيس السيسى ورئيس الوزراء

البابا تواضروس

عظة البابا

عيد الاضحى

الكنيسة




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة