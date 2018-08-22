البابا تواضروس يهنئ المصريين بالأعياد

فى مستهل عظة قداسة البابا تواضروس الأسبوعية والتى ألقاها مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية، قدم التهنئة بمناسبة عيد السيدة العذراء والذى احتفلت به الكنيسة اليوم، كما هنأ المسلمين بعيد الأضحى المبارك.



وقال قداسة البابا، "أهنئكم بعيد أمنا العذراء بعد الصوم أسبوعين فاتوا وتتزامن أعياد المسيحيين وأعياد المسلمين مع بعض وبنهنئ أخوتنا المصريين بعيد الأضحى المبارك ونهنئ كل المسؤولين وكل الشعب بهذا العيد".