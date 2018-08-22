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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:40 م
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الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم منزل فلسطينى فى بلدة جنوب بيت لحم

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:17 م
الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم منزل فلسطينى فى بلدة جنوب بيت لحم قوات الاحتلال
أ ش أ
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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، إخطارا بهدم منزله؛ بحجة عدم الترخيص.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح اليوم /الأربعاء/، بأن سلطات الاحتلال سلمت المواطن سميح أحمد صلاح إخطارا بهدم منزله البالغ مساحته (120) مترا مربعا، ويقطن فيه وأسرته البالغة خمسة أفراد، ويقع فى منطقة خربة عليا جنوب البلدة؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار بريجية إلى أن الاحتلال أمهل المواطن صلاح 7 أيام من أجل تفريغ المنزل من محتوياته، موضحا أن هناك مخططا فى منطقة خربة عليا يتمثل فى شق طريق التفافى يكون المدخل الشمالى لمستوطنة "افرات" الجاثمة على أراضى المواطنين، حيث يحاولون تفريغ المنطقة من المنازل كافة، وتنفيذ المخطط الذى سيؤدى إلى الاستيلاء على أكثر من 120 دونما.

يذكر أن منطقتى خربة عليا وام ركبة تتعرضان إلى هجمات متواصلة من قبل الاحتلال، بمنع التوسع العمرانى وإخطار عدد من المنازل بالهدم، وإيقاف البناء فيها.


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الاحتلال الإسرائيلى

بيت لحم

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