ائتلاف دعم مصر ينسق مع الحكومة لدراسة إنشاء منطقة تصنيع زراعى بشمال الصعيد

كتب محمد مجدى السيسى

كشف النائب حسام العمدة عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، عن تنسيق يجرى الآن مع الحكومة، لتنفيذ إنشاء منطقة للتصنيع الزراعى فى شمال الصعيد بتكلفة نحو مليار جنيه، مؤكداً أنه يجهز ملف بكافة المعلومات المتعلقة بإنشائه وما سينتج عنه من فوائد للمزارعين هناك، فضلاً عن توفير ما يزيد عن عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب.

وأضاف "العمدة"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه جرى تنسيق مع اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية، لترتيب لقاء موسع مع وزيرى الزراعة والصناعة لعرض تفاصيل المشروع وبحث كيفية التنفيذ، لافتاً إلى أن منطقة التصنيع ستشمل مصنع صلصة وتجفيف البصل وتدوير المخلفات الزراعية، وعدد من المصانع الصغيرة الأخرى، منها منطقة لوجيستية، ومناطق فرز وتعبئة، وأسواق جملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيقدم هذا الملف أيضاً للائتلاف بعد أجازة العيد، لفتح نقاشات موسعة حوله فى اجتماعات المكتب السياسى، لاسيما المكتب الفنى للائتلاف لدراسة كافة أبعاده.