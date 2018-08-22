إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

كتب هانى عثمان

شهدت حركة الطيران، صباح اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولى، إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين لعدم جدواهما اقتصاديا، وتأخر رحلة أكثر من ساعة لظروف التشغيل.

وأوضح مصدر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة، وإخطار من شركه تاركو للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 113 المتجهة إلى الخرطوم، لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب.

وقال المصدر، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة.