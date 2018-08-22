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إقبال كبير على حديقة الفسطاط فى ثانى أيام العيد‎

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:52 ص
إقبال كبير على حديقة الفسطاط فى ثانى أيام العيد‎ الإقبال على حديقة الفسطاط - أرشيفية
كتب إبراهيم سعيد
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فتحت حديقة الفسطاط بالقاهرة، أبوابها صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال المواطنين، فى ثانى أيام عيدالأضحى المبارك، أمام المواطنين للاحتفال بعيد من خلال العروض التى تقدمها الحديقة.
 
كما أقبل عدد من المواطنين على حديقة، وحرص الأطفال والأسر المصرية والشباب على الانطلاق، واللعب فى المساحات الخضراء والملاهي الموجودة بها.
 
كانت حديقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، قد قررت توزيع أكياس قمامة على الزائرين لها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للحفاظ على البيئة، وضمان استمرار الحديقة نظيفة وجميلة.
 
 

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شاهد.. حديقة الفسطاط توزع أكياس قمامة على الزائرين فى عيد الأضحى

حديقة الفسطاط

عيد الاضحى

البيئة




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