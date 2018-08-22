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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:46 م
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إقبال على كورنيش النيل مع انخفاض درجة حرارة الجو فى ثانى أيام العيد بقنا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:11 م
إقبال على كورنيش النيل مع انخفاض درجة حرارة الجو فى ثانى أيام العيد بقنا
قنا – وائل محمد
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شهدت منطقة كورنيش النيل، بمحافظة قنا، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين فى الفترة المسائية وذلك مع انخفاض درجة الحرارة الذين توافدوا للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد أمني مكثف، وانتشار الباعة الذين افترشوا أرصفة مدخل الكورنيش لبيع المشرويات والحلويات والألعاب.

فيما شهدت المراكب النيلية إقبالاً من قبل المواطنين للاستمتاع بجولة فى نهر النيل وسط انتشار لرجال الإنقاذ النهرى للوقوف على معايير السلامة والأمان الخاصة بتلك المراكب وذلك للحفاظ على حياة المواطنين وسط فرحة عارمة على نغمات الدى جى.

كما قامت إدارة كورنيش النيل بزيادة جوللات "الطفطف" وسط إقبال من المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد، بالإضافة إلى الفسح النيلية التى يتم تنظيمها حسب الطلب.

1 كورنيش النيل فى قنا
 

 

2 باعة جائلين وأطفال داخل الكورنيش
 

 

3 كورنيش اللنيل بقنا
 

 

4 المراكب االنيللة فى فى قنا
 

 

5 العائلات فى منطقة الكورنيش
 

 

6 الرحلات النيلبة فى مننطقةة الكورنيش
 

 


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