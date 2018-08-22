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إصابة 8 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بساقلته سوهاج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:42 ص
إصابة 8 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بساقلته سوهاج مشاجرة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى ساقلته المركزى شرقى محافظة سوهاج، 8 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجوار، تم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الآخر.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العاج.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير مباحث المديرية، وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة بين طرف أول "السيد كمال أحمد آدم" 20 سنة طالب مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، و "إسلام أحمد آدم عبد العال" 33 سنة موظف مصابا بكسر بالساعد الأيمن وجرح باليد اليسرى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى، و"كمال أحمد آدم عبد العال" 45 سنة حاصل على دبلوم مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، وبين طرف ثان "صابر محمود أحمد أحمد" 40 سنة عامل، و"فتوح محمود أحمد أحمد" 34 سنة عامل، و"علي محمود أحمد أحمد" 31 سنة عامل، و"هاجر صلاح أحمد" 30 سنة ربة منزل مصابين بكسور وجروح قطعية بالرأس، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى، و"بركات محمود أحمد أحمد" 28 سنة حاصل على دبلوم تجارة مصابا بجرح قطعى باليد اليسرى، بسبب خلافات الجيرة.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى على بعضهما بالضرب وأحداث الإصابات المنوه عنها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4377 جنح المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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