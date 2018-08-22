إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بعد انقلاب سيارتهم فى حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمدخل كفر الدوار اتجاه الإسكندرية على الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من قسم شرطة كفر الدوار .

انتقل على الفور رجال المباحث وتبين تصادم السيارتين نتيجة قطع السيارة اللادا الطريق علي السيارة الأخرى مما أدى إلى انقلاب السيارة وداخلها أسرة كاملة.

وأسفر الحادث عن إصابة الأب والأم وطفلين وتم إستخراجهم من داخل السيارة بصعوبة من قبل رجال الحماية المدنية، ونقلهم لمستشفى الشاملة بكفر الدرار.

وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .