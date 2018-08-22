إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة - جمال ابو الفضل

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من مركز كفر الدوار.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفرالدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام مدخل الإرسال الإذاعى اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى قيادة "حسام الدين ه ع" 27 سنة ودراجة بخارية موتوسيكل قيادة "إبراهيم ح ا" 30 سنة عامل.

وذلك أثناء سير السياره بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التى كانت تسير أمامه فى ذات الاتجاه وانقلاب السيارة بترعة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارة والدراجة البخارية ومرافق قائد السياره "علاء أ ا" 35 سنة كدمات وسحجات واشتباه كسور، تم نقل المصابين لمستشفى كفرالدوار العام. تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.



