الرئيسية أخبار عالمية إسرائيل توافق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:35 م مستوطنات - صورة أرشيفية كتب محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل، أن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بولتون: أمريكا لا تناقش الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان شاهد.. تعديلات بقانون إسرائيل تسمح بانتشار واسع للسلاح بين المدنيين اسرائيل وحدة استيطان الضفة الغربية فلسطين محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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