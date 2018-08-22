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إخماد حريق اندلع فى سيارتين مواد بترولية بعد تصادمهما على طريق بنى سويف

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:20 ص
إخماد حريق اندلع فى سيارتين مواد بترولية بعد تصادمهما على طريق بنى سويف حادث تصادم - صورة أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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شهد الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم صباح اليوم الأربعاء، اصطدام سيارتين نقل محملتين بالمواد البترولية، بالقرب من مدخل قرية قاى بمركز اهناسيا غرب بنى سويف ما أدى إلى اشتعال النيران بهما.
 
واستخدم قائدى السيارات المارة على الطريق، طفيات الحريق فى إخماد النيران، وانتقلت 3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
وعلى الفور انتقل قيادات إدارة المرور، ومباحث مركز أهناسيا إلى موقع الحادث، للوقوف على أسباب اندلاع النيران، وتم تحويل حركة السير على الطريق لحين سحب المواد البترولية من تنك السيارتين.
 
وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وتقدير خسائر السيارتين.
 
 

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