إجراء 55 عملية زرع قرنية على نفقة الدولة بمستشفيات أسيوط الجامعية

أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن نجاح قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الرئيسي في إجراء 55 عملية زرع قرنية على نفقة الدولة، وهو ما تنفرد به على مستوى جميع المستشفيات فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن تلك العملية تأتى فى إطار حرص جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على توفير رعاية صحية لجميع شرائح المجتمع، وخاصةً غير القادرين، منوهاً عن الخطوات التى بدأت بالفعل لتقنين إجراءات إنشاء بنك للعيون بالجامعة، وذلك لخدمة مرضى محافظات الصعيد.

وأشار الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن القرنيات المستخدمة فى الزرع يتم استيرادها من بنك للقرنية بالولايات المتحدة الأمريكية وفق الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لهذا الشأن، والتى تتضمن إرفاق كل قرنية بتقرير طبى مفصل يوضح التاريخ الطبى للقرنية وحالتها الصحية، داعيا إلى رفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة التبرع بالقرنية للمتوفى شريطة أن تكون هناك وصية للمتوفى بذلك خلال حياته أو بموافقه كتابية من أهله والذى من شأنه المساهمة فى إجراء مزيد من العمليات التى تساعد فى إنقاذ بصر نسبة كبيرة من المرضى فى مصر.

وأوضح الدكتور جمال نوبي أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون جامعة أسيوط، أن ما تم من أعمال تطوير داخل القسم وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والجراحية المتقدمة ساهم فى تحديث الخدمة الطبية المقدمة به، مؤكداً على جاهزية القسم لاستقبال حالات زرع القرنية من مرضى التأمين الصحي بمحافظة اسيوط وذلك تخفيفاً لمعانتهم حيث يتم تحويل تلك الحالات لمستشفيات القاهرة ويعانى المرضى من قوائم انتظار قد تمتد لـ5 سنوات، بينما لا تتجاوز قائمة الانتظار بمستشفيات اسيوط الجامعية اكثر من 3 اشهر مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لمتابعة الحالة فيما بعد مرحلة العملية وذلك لضمان نجاح عملية الزرع .