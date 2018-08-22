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أ.ب: انقسام حول واقعة تحرش التجمع الخامس

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:09 م
أ.ب: انقسام حول واقعة تحرش التجمع الخامس واقعة التحرش فى التجمع الخامس
كتبت: إنجى مجدى
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قالت وكالة الأسوشيتدبرس، أن واقعة التحرش فى التجمع الخامس، التى طارد فيها رجل فتاة ولم يتركها إلا عندما صورته بالموبيل، تسببت فى حالة من الجدل بالشارع المصرى، مشيرة إلى أنها كادت أن تكون لحظة أخرى لحركة #MeTooالمناهضة للتحرش الجنسى.

وتضيف الوكالة الأمريكية فى تقرير اليوم الأربعاء، أنه عندما نشرت الفتاة الفيديو على فيس بوك، اشتعل نقاشا حادا حيث أخذ الكثيرون، جانب الرجل وبرر البعض أنه كان يغازلها بأدب عندما دعاها لاحتساء القهوة وأن رد فعل البنت كان مبالغا فيه وذهب آخرون للتكهن بشأن ملابسها بحجة أنها ربما لم تكن ترتدى ملابس محتشمة.

ويقول التقرير، إن التحرش الجنسى الذى يتراوح من التحرش اللفظى حتى الجسدى شائع، كما أن استطلاعات الرأى كشفت عن أن أغلب الرجال والنساء، يبررون التحرش فى حالة كانت المرأة ترتدى ملابس مثيرة، بحسب أرائهم.

وفى تعبير غريب يعتمد على الشائعات قالت دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز العام الماضى، القاهرة بإعتبارها أخطر المدن الكبرى فى العالم بالنسبة للنساء.

 

 

 

 


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