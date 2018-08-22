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أوقاف الإسكندرية تحقق 4041 صك أضحية بقيمة 6 مليون جنيه

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:02 م
أوقاف الإسكندرية تحقق 4041 صك أضحية بقيمة 6 مليون جنيه صك الاضحية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية حققت بيع 4041 صك أضحية بجميع الإدارات الفرعية بكافة أنحاء المحافظة، وهى بقيمة 6061500 ألف جنيه حتى الآن .
 
وأضاف عبد البصير، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أية مخالفات خلال صلاة عيد الأضحى، وتمت السيطرة الكاملة من قبل وزارة الأوقاف على كافة الساحات التى تم تخصيصها، وأنها استجدت الخطة بتوفير 10 أئمة احتياطى لعدد من الساحات، وذلك بالتعاون مع رجال الشرطة والأحياء بالمحافظة .
 
كانت قد حققت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فى بيع صكوك الأضحية، وتخطت نسبة البيع الـ 6 مليون جنيه لأول مرة على مدار السنوات الماضية .
 
 
 
 

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