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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:49 م
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أهالى قرية بزفتى يقدمون بلاغا ضد "كافيه" يقدم الشيشة للأطفال فى العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:32 م
أهالى قرية بزفتى يقدمون بلاغا ضد "كافيه" يقدم الشيشة للأطفال فى العيد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
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حرر أهالى قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية محضرًا ضد صاحب إحدى الكافتيريات متهمينه بتحريض الأطفال على الفساد وإجبارهم على تدخين الشيشة.

وتقول كريمة العماوي، إحدى سكان القرية، إن الأطفال فى الريف اعتادوا التجمع بصحبة بعضهم البعض  والذهاب للاستمتاع بجو العيد وتناول بعض المشروبات والمأكولات، ولكن الجديد أن نخرج فى أول أيام العيد على فاجعة وهى جلوس الأطفال بكل براءة على الكافيه لتناول بعض المشروبات، وإذا بصاحب الكافيه يقوم بتقديم الشيشة لهم.

وتكمل العماوى أن عددا من الأطفال لا يقلون عن 5 خرجوا للتنزه فى العيد كأبناء شارع واحد من إحدى قرى الريف المصرى، وسنهم لا يتجاوز الـ9سنوات يدخنون الشيشة ويدفع كل منهم  10جنيهات.

الفاجعة الأكبر أن صاحب هذا الكافيه، كان رده حين توجهنا له وطلبنا منه تفسيرا عما حدث كان رده أنه شىء عادى ومعتاد وأن ابنه دخن الشيشة اليوم وهو فى الصف الثالث الابتدائى، مؤكدًا أن أكثر من 300 طفل طلبوا الشيشة ودفعوا الـ10 جنيهات دون كل هذا الصخب، وأنها حرية شخصية للأطفال.

بعدها توجه أهالى القرية إلى مركز شرطة زفتى وقاموا بتقديم بلاغ، وتحرير محضر حمل رقم  19 أحوال شرطة ومركز زفتى 22/8/2018 ضد "عبد الله.س.م.ا"، قوات مسلحة بالمعاش ومُقيم بقرية كفر نواي، يتهمونه بتحريض الأطفال على تدخين الشيشة ومخالفة القانون بالسماح بالتدخين لمن دون 18 سنة.

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مدير أمن الغربية

زفتى

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