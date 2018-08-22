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أمن الطرق السعودى يحذر من رياح مثيرة للأتربة على طريق "مكة – المدينة المنورة"

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:00 م
أمن الطرق السعودى يحذر من رياح مثيرة للأتربة على طريق "مكة – المدينة المنورة" الشرطة السعودية - أرشيفية
كتب محمد رضا
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حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، من وجود رياح مثيرة للأتربة والغبار على طريق (مكة المكرمة – المدينة المنورة)، ووجهت تنبيهًا لمستخدمى الطريق، مطالبة إياهم بأخذ الحيطة والحذر من ضعف الرؤية الأفقية فى بعض المواقع بسبب الرياح، متمنية للجميع السلامة والأمان.

تحذير أمن الطرق السعودى
تحذير أمن الطرق السعودى

 

وجاءت تلك التحذيرا بعد إعلان الناطق الرسمى للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه لا ظواهر جوية حادة على المشاعر، مشيرا إلى وجود استقرار نسبى خلال الأيام المقبلة على منى والعاصمة المقدسة مع بقاء درجات الحرارة فى معدلاتها بين 41 إلى 44 فى الظهيرة ونشاط فى الرياح السطحية.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى رسالتها الإرشادية التى تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ فى منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة، اليوم الأربعاء، ففى مكة المكرمة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة 42 درجة مئوية، الرطوبة 55%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية، وعرفات: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة 42 درجة مئوية، الرطوبة 55%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية، أما منى: فالطقس: أتربة مثارة، الحرارة 41 درجة مئوية، الرطوبة 60%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية.

أما مزدلفة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة 42 درجة مئوية، الرطوبة 60%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية، وفى المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئى، الحرارة 43 درجة مئوية، الرطوبة 20%، اتجاه الرياح: غربية إلى شمالية، وفى جدة: الطقس: رياح نشطة، الحرارة: 40 درجة مئوية، الرطوبة: 75%.

 


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