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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:24 م
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أكثر من 100 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية فى جيب سبتة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:09 م
أكثر من 100 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية فى جيب سبتة مهاجرون يتسلقون الاسلاك الشائكة صورة ارشيفية
أ ف ب
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دخل حوالى 115 مهاجرا الاربعاء جيب سبتة الأسبانى عبر تسلق السور الحدودى مع المغرب، فأصيب عدد من العناصر بجروح طفيفة، كما أعلنت السلطات.

وقال متحدث باسم المديرية لوكالة فرانس برس "عبروا فوق السياج" البالغ ارتفاعه6 أمتار مع أسلاك شائكة ويحيط بالمدينة ، واوضح ان 7 من حرس الحدود قد اصيبوا بجروح "طفيفة" ناجمة عن حروق بالحمض والكلس اللذين ألقى بهما المهاجرون.

وكتب رئيس الحكومة الاشتراكى بيدرو سانشيز فى تغريدة "كل دعمى لقوى الأمن التى تواجه بطريقة نموذجية تحدي الهجرة، خصوصا للعناصر الذين أصيبوا بجروح اليوم".

وتظهر صور نشرتها صحيفة "ال فارو دو كويتا" شبانا مهاجرين افارقة فى ذروة فرحهم لأنهم تمكنوا من تسلق السياج المزدوج، ورفع بعض منهم علما اسبانيا او اوروبيا ، وتظهر هذه الصور ان عددا كبيرا منهم اصيبوا بجروح فى سيقانهم او ايديهم، وان ثيابهم قد تمزقت او تلطخت بالدماء.

 


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