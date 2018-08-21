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وكيل صحة الإسكندرية يتفقد عدد من المستشفيات فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:59 ص
وكيل صحة الإسكندرية يتفقد عدد من المستشفيات فى أول أيام عيد الأضحى جانب من الزيارة التفقدية
الإسكندرية- جاكلين منير
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قام الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بزيارة مستشفى رأس التين العام ومستشفى الأنفوشى للأطفال للإطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة الطوارئ أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وتفقد وكيل وزارة الصحة جميع الأقسام المختلفة أثناء المرور خاصة قسم الطوارئ ومراجعة المخزون من أدوية ومستلزمات الطوارئ وتوافر مشتقات الدم المختلفة، والتزام الفريق الطبى بجميع الأقسام وقدم  تشجيع ودعم لجميع الفريق الطبى والشكر والثناء لجميع العاملين بالمستشفى. 

كما تم انعقاد غرفة للأزمات والطوارئ برئاسة وكيل الوزارة على مدار الساعة بمديرية الشئون الصحية منذ بداية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للاحتفالات وسرعة الإبلاغ الفورى عن أى حدث أثناء فترة رفع الاستعداد.


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