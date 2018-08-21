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وكيل أوقاف الإسكندرية: بيع صكوك الأضحية بقيمة بقيمة 4 ملايين و653 ألف جنيه

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:10 ص
وكيل أوقاف الإسكندرية: بيع صكوك الأضحية بقيمة بقيمة 4 ملايين و653 ألف جنيه الشيخ محمد خشبة
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد الشيخ محمد خشبة بعد توليه مصب وكيل أوقاف الإسكندرية  أنه تم تدشين غرفة عمليات بدءا من وقفة عيد الأضحى وتستمر حتى نهاية صلاة العيد لرصد أية مخالفات ،  وتم تخصيص  537 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك موزعين على جميع انحاء محافظة.، وتوفير 10 أئمة من كل الإدارات بالمديرية سيكونون على استعداد تام في حالة رصد اي ساحة مخالفة ومن يخالف تعليمات الوزارة سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأضاف لليوم السابع أنه بلغ بيع الصكوك 3102 صك حتى الآن ، ويبلغ قيمة الصك الواحد 1500 جنيه ، اى بقيمة 4 مليون و653 ألف جنيه ، مؤكدا أن هناك تعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتتضامن بقاعدة بيانات لتوزيع اللحوم على الفقراء والوصول الى اكبر عدد منهم من خلال البيانات التى يتم تسليمها للمديرية ويتم توزيعها بدءا من عيد الأضحى .

وقال أن هناك خطة موضوعة وتم توزيعها لكافة الإدارات الفرعية لجمع جلود الأضاحى بالمحافظة والاستفادة منها فى أعمال الخير والبر طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأن هناك خطة لتكثيف اللقاءات داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لعقد ندوات أسبوعية فى موضوعات مختلفة يلقيها الأئمة المخصصين من الأوقاف بالإضافة إلى اللقاءات الأسبوعية فى المساجد واللقاءات العلمية .

وأشار لوجود اهتمام كبير بالمناطق البعيدة عن الإسكندرية مثل العامرية وبرج العرب والتى تبعد مسافات كبيرة عن وسط المحافظة وهناك خطة بوضع أئمة وقوافل دعوية لهم أسبوعية وستشهد طفرة دعوية خلال الفترة المقبلة فى المساجد ، مؤكدا أنه فى أول اجتماع مع مديرى الإدارات تم وضع خطة لوضع قاعدة بيانات لرصد الجمعيات والمساجد والزوايا ووضع قاعدة بيانات لهم وسيتم وضعها والاستعانة بها بالمديرية وسيتم العمل على أساسها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمساجد وملحقاتها والجمعيات وسيتم التعامل واتخاذ كافة الإجراءات طبقا لهذه القاعدة وهى أساسيات العمل فى أى إدارة أو مديرية بأن يكون هناك قاعدة بيانات خاصة بالعمل.

وأوضح أن هناك اهتمام كبير بالمدارس العلمية خلال الفترة المقبلة ومدارس المسجد الجامع وتحفيظ القرآن بالإضافة إلى القوافل الدعوية وسيتم تسليم مديرى الإدارات الخطة الشهرية للمديرية الثقافية والعلمية قبلها بفترة كافية ليكون الإمام على علم بما سيتناوله ويكون هناك تحضيرات مسبقة .

 


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