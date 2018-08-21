وفد الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية يشارك بمؤتمر رابطة العالم الإسلامى فى منى

رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت

يشارك وفد رسمى من الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية الكائن فى العاصمة السويسرية جنيف فى مؤتمر رابطة العالم الإسلامى عن السماحة والمنعقد بمقرها بمنى فى السابعة مساء، بحضور 500 عالم ومفكر ومفتى.

ويترأس وفد الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية الدكتور مهاجرى زيان أمين عام الهيئة ورئيس بعثتها للحج على رأس وفد مكون من 15 عالم وداعية، حيث تترأس الهيئة 60 مركزا إسلاميا فى دول الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، أجرى الوفد عدة فعاليات ولقاءات حيث يؤدى الحج على برنامج الرئيس العام لشئون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديسى.

وتنعقد فعاليات رابطة العالم الإسلامى برئاسة أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام الرابطة، والتى ترعى المسلمين حول العالم إنسانيا وإغاثيا ودينيا.