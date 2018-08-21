وصول مساعد وزير الداخلية للسجون للاحتفال بالإفراج عن سجناء العفو من طره

كتبت: دينا الحسيني _أماني الأخرس

تفتح سجون طرة أبوابها، بعد قليل، للإفراج عن أول دفعة من سجناء العفو الرئاسى تنفيذاً لقرار الرئيس السيسى قرار رقم 391 لسنة 2018 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1439 هجرية.

وصل اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون وعدد من قيادات الوزارة لبدء الاحتفال الذى أقامة قطاع السجون للإعلان عن أسماء النزلاء المنطبق عليهم شروط العفو.