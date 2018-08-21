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وصول مساعد وزير الداخلية للسجون للاحتفال بالإفراج عن سجناء العفو من طره

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:07 ص
وصول مساعد وزير الداخلية للسجون للاحتفال بالإفراج عن سجناء العفو من طره ارشيفية
كتبت: دينا الحسيني _أماني الأخرس
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تفتح سجون طرة أبوابها، بعد قليل، للإفراج عن أول دفعة من سجناء العفو الرئاسى تنفيذاً لقرار الرئيس السيسى قرار رقم 391 لسنة 2018 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1439 هجرية. 
 
 
وصل  اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون وعدد من قيادات الوزارة لبدء الاحتفال الذى أقامة قطاع السجون للإعلان عن أسماء النزلاء المنطبق عليهم شروط العفو. 

 

وكانت اللجنة التى عقدت على مدى يومين وضمت عضوين ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء ياسر نشأت مدير المباحث قد انتهت من فحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو.

 


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