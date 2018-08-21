وزير دفاع لبنان يؤكد أهمية المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين لبلادهم

بيروت أ ش أ

أكد وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، أهمية المبادرة الروسية التى تستهدف عودة النازحين السوريين من الدول المضيفة لهم، إلى بلداتهم وديارهم فى سوريا، بصورة تدريجية وآمنة وكريمة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير "الصراف" ممثلة المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى لبنان ميراى جيرار، حيث تناولت النقاشات تداعيات أزمة النزوح السورى على لبنان باعتباره من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين.

وأشار وزير الدفاع اللبنانى إلى أهمية التزام مفوضية اللاجئين بالمهام الموكلة إليها فى ما يتعلق بأزمة النزوح السوري.

واستعرض الوزير مع "جيرار" انعكاسات أزمة النازحين السوريين على الأوضاع الداخلية اللبنانية، وتطرق النقاش إلى عمليات عودة اللاجئين إلى بلادهم، مقترحا أن تجرى المفوضية دراسة علمية على عينات من النازحين لتقدير الأعداد المتوقع عودتها إلى سوريا وتحديد أولوية المفوضية فى تقديم الدعم للراغبين بالعودة.