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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:54 م
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وزير بريطانى: ترامب ليس رئيسا انعزاليا كما خشى كثيرون

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:54 م
وزير بريطانى: ترامب ليس رئيسا انعزاليا كما خشى كثيرون جيريمى هانت وزير الخارجية البريطانى
(رويترز)
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قال جيريمى هانت وزير الخارجية البريطانى، قبل توجهه فى أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه المنصب، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ليس شخصا انعزاليا كما خشى كثيرون أن يكون.

 

ومن المقرر أن يدعو هانت الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء إلى اتباع نهج الولايات المتحدة فى توسيع نطاق العقوبات على روسيا، وذلك خلال خطاب له فى واشنطن.

 

ورفض الكرملين التعليق على ذلك وقال إنه لا يعلم تفاصيل ما ستقترحه لندن.

 

وأضاف هانت أن الولايات المتحدة ما زالت الحليف الأقرب لبريطانيا.

 

وقال فى مقابلة سجلها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل سفره إلى واشنطن "من الضروري... مهما كان الخلاف حول دونالد ترامب إدراك أنه ليس الرئيس الانعزالى الذى خشى كثيرون أن يكون".

 

 


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