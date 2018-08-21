وزير القوى العاملة يوقع اتفاقيات جماعية لصرف علاوة القطاع الخاص بعد إجازة العيد

كتب محمود راغب

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه من المقرر أن يستأنف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عقب إجازة عيد الأضحى جولاته الميدانية على مستوى المحافظات لتوقيع اتفاقيات العمل الجماعية مع جمعيات المستثمرين ورجال الصناعة والشركات، وذلك بمنح العلاوة الخاصة للعاملين بمواقع العمل بالقطاع الخاص التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى بصدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 .

وكان الوزير قد شهد توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 شركة قطاع خاص يعمل بها 62 ألفا و786 عاملا ، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى ، وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه ، والأقصى بين 250 و4000 جنيه ، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسى بحد أقصى تراوح بين 1500 و3000 و4000 جنيه ، وذلك طبقا للتقرير السنوى لمعدل أداء العامل .

وأضاف المتحدث الرسمي ، أن وزير القوي العاملة سوف يقوم -أيضا- بتوزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة علي مستوي المحافظات ، حيث تم تجهيز نحو 15 ألف شهادة أمان لتوزيعها تباعا ، ويبدأ ذلك بمحافظة المنوفية بتوزيع 1150 شهادة علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوي العاملة بالمحافظة بحضور مدير المديرية عفيفي محمد عفيفي، ويتوالي التوزيع في باقي المديريات.

وأكد الوزير ، أن اهتمام الدولة بهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للضمان الاجتماعي وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة.

وأكد الوزير أن تحقيق رعاية شاملة للعمالة غير المنتظمة أمر ليس سهلاً إلا أننا نعمل عليه وسنتمكن من تحقيقه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى اهتمام الدولة بهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.