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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:40 ص
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وزير القوى العاملة يصلى العيد اليوم بساحة مسجد آل سعفان بالحسينية بالشرقية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:00 ص
وزير القوى العاملة يصلى العيد اليوم بساحة مسجد آل سعفان بالحسينية بالشرقية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يؤدى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، صلاة العيد اليوم الثلاثاء، مع أهله وأقاربه بساحة مسجد آل سعفان بمركز الحسينية فى الشرقية، ويحرص على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط أهله وأقاربه بمسقط رأسه بقرية السماكين الشرق التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث يجد فى عطلات الأعياد الرسمية فرصة للقاء الأهل والأصدقاء وسط أهل قريته، نظرا لانشغاله طوال الوقت بالعمل داخل وخارج أروقة الوزارة.

 

كما يحرص الوزير على تبادل الزيارات مع الأهل والأقارب داخل بلدته بالشرقية، كما أنه دائم الزيارة لقبر والده فى الأعياد.


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القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان

عيد الاضحى




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