وزير الطيران يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى مصر للطيران

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بجولة تفقدية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد فيصل بمطار القاهرة الدولى وبمستشفى مصر للطيران، للإطمئنان على حالة المرضى وتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتفقد الفريق يونس المصرى، الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد الفرق الطبية، وحرص على مصافحتهم وتهنئتهم بالعيد وقام بإهداء عدد من المرضى بعض الهدايا الرمزية.

وكان وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد فيصل بمطار القاهرة، وسط حضور عدد من العاملين بمطار القاهرة الدولى، ورؤساء الشركات وقيادات الوزارة، وتعد هى المرة الأولى التى يشهد فيها مسجد فيصل حضور وزير الطيران لأداء صلاة العيد هناك.

وقام الفريق يونس المصرى بجولة تفقدية داخل صالات المطار، بدأها بالصالة الحكومية مرورا بصالات سفر ووصول مبنى الركاب 1 وذلك لمتابعة سير العمل خلال أيام العيد وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة لسير العمل بالمطارات المصرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.