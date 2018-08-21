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وزير الخارجية البريطانى يحذر من بريكست "فوضوى" يهدد وحدة أوروبا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:32 ص
وزير الخارجية البريطانى يحذر من بريكست "فوضوى" يهدد وحدة أوروبا وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت
واشنطن(أ ف ب)
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يحذر وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت فى خطاب يلقيه فى واشنطن الثلاثاء، من عواقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، معتبرا أن ذلك سيهدد وحدة أوروبا "لجيل كامل".

وفى أول خطاب مهم له حول السياسة الخارجية منذ تعيينه فى هذا المنصب يوليو الماضى، يقول هانت إن "واحدا من أكبر التهديدات التى يواجهها الاتحاد الأوروبى سيكون بريكست فوضوى بلا اتفاق".

ويضيف هانت فى خطابه الذى سيلقيه فى المركز الفكرى "المعهد الأميركى للسلام" (يو اس انستيتيوت اوف بيس) ووزعت مقاطع منه على الصحافيين، أن بريطانيا يمكنها ان تتدبر أمرها إذ "إننا واجهنا تحديات أكبر من ذلك فى تاريخنا"، لكن فى المقابل سيتأثر الاتحاد الأوروبى لفترة طويلة.

ويتابع أن "المجازفة بطلاق غير منظم" سيؤدى إلى "شرخ فى العلاقات بين حلفائنا الأوروبيين لن يلتئم قبل جيل، وخطأ جيواستراتيجى لأوروبا فى لحظة بالغة الحساسية من تاريخنا".

وكان هانت عين وزيرا للخارجية فى تموز/يوليو خلفا لبوريس جونسون فى أوج خلافات داخل الحكومة البريطانية حول إدارة بريكست.

وما زالت نتيجة المفاوضات حول بريكست التى يفترض أن تفضى إلى اتفاق بحلول نهاية اكتوبر قبل الانفصال الفعلى فى 29 مارس 2019، غير واضحة إذ أن المفوضية الأوروبية تصر على الخطوط الحمراء التى وضعتها.

ويقول جيريمى هانت "كما قلت للحكومات الأوروبية، حان الوقت لتفكر المفوضية الأوروبية بعقل منفتح فى المقترحات النزيهة والبناءة التى قدمتها رئيسة الحكومة" البريطانية تيريزا ماى.

 


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