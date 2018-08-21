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وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول أنشطة المركز الثقافى المصرى بالمغرب

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:37 م
وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول أنشطة المركز الثقافى المصرى بالمغرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة  كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول أنشطة المركز الثقافى المصرى بالرباط بالمغرب خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار متابعته لأداء المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج استعرض الوزير
 
وأشار التقرير إلى أنه فى إطار  التعريف بالثقافة والحضارة المصرية القديمة نظم المركز العديد من الزيارات الثقافية لتلاميذ المدارس والجامعات، وتضمنت زيارة مكتبة المركز، والتعريف بمحتواها فى شتى مجالات المعرفة، والبهو الفرعونى وتقديم شرح لبعض مقتناياته، بالإضافة إلى عرض أحد الأفلام الوثائقية التى تعبر عن تاريخ مصر الطويل، وقد أعرب المشاركون فى الزيارة عن إعجابهم بما شاهدوه. 
 
وفى إطار الأنشطة الثقافية نظم المركز بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية الدورة التاسعة لمهرجان الفدان العربى للمسرح بمدينة تطوان بمشاركة فرق مسرحية من المغرب ومصر والسودان، كما شارك المركز فى فعاليات الدورة السابعة للمهرجان المتوسطى لكتابات المرأة تحت عنوان "كتابات المرأة الإفريقية"، والذى نظمته جمعية جمع المؤنث بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية.
 
وفى ضوء جهود المركز لجذب الطلاب الوافدين والترويج لمؤسسات التعليم العالى المصرية شارك المركز فى فعاليات الدورة الـ27 للمعرض الدولى للطالب بمدينة الدار البيضاء، حيث قدم كتيباً توضيحياً لأبناء الجالية المصرية بالمغرب؛ بهدف تعريفهم بالجامعات والمعاهد العليا المصرية وبرامجها والتخصصات المتاحة، وآليات التسجيل بها.
 
 

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