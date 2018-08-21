وزارة القوى العاملة تساعد مصرى فى قطر لتمديد جواز سفره لظروف طارئة

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه فى بادرة ليست الأولى من جانب بعثة قسم رعاية مصالح مصر بالدوحة - قطر، استجاب مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بقسم الرعاية لطلب المواطن المصرى "كريم. م.ع" بضرورة سفرة للقاهرة أول يوم عيد الأضحى لظروف طارئة بمصر، وقام بحجز تذكرة السفر اليوم الثلاثاء، وحال سفره لانتهاء جواز سفرة منذ عشرة أيام.

وعلى الفور قام المستشار العمالى هشام محمد كامل، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالتواصل مع المستشار أحمد عزت، مدير قسم رعاية مصالح مصر بالدوحة مباشرة، وأبدى ترحيبه الشديد بمساعدة المواطن وفتح مقر السفارة وتم تمديد جواز المواطن الذى غادر الدوحة متوجها للقاهرة اليوم.

وقدم المواطن الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والمستشار أحمد عزت، ومكتب التمثيلى العمالى على التواصل والعناية بأبناء الجالية وسرعة الاستجابة والاهتمام بالمواطن فى كل وقت ومكان.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بالدوحة.

وفي نفس السياق زار المستشار العمالى مستشفى حمد العام وقابل عدد من المواطنين الذين يتلقون العناية والرعاية الصحية بها لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد، للاطمئنان على أحوالهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، أثناء العلاج وبعده ، كما تم تزويدهم بأرقام هواتف المكتب العمالى والواتس آب.