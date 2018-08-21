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وزارة الحج والعمرة تعلن انسيابية حركة الحافلات لنقل ضيوف الرحمن

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:48 م
وزارة الحج والعمرة تعلن انسيابية حركة الحافلات لنقل ضيوف الرحمن حافلات نقل الحجاج
كتب خالد إبراهيم
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أعلنت وزارة الحج والعمرة من خلال النقابة العامة للسيارات، أن حركة تنظيم الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن، وتنقلهم إلى أماكن المناسك تسير بانسيابية شديد، ولا يواجهها أى مشاكل حتى الان، وذلك وفق الحساب الرسمى لوزارة الحج والعمرة على "تويتر"

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كما دعت وزارة الحج أيضا حجاج بيت الله الحرام إلى عدم اصطحاب الأطفال أثناء رمى الجمرات، حرصًا على سلامتهم .

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يذكر أن الحجاج قاموا منذ فجر اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بأداء نسك رمي الجمرات فى مشعر منى برمى الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

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