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وثائقى "ON E" يوضح معاناة أستاذة الآثار فى جمع العجلة الحربية لتوت عنخ آمون

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:36 م
وثائقى "ON E" يوضح معاناة أستاذة الآثار فى جمع العجلة الحربية لتوت عنخ آمون الدكتورة نادية لقمة بصحبة وزير الآثار وقيادة الوزارة
كتب أيمن رمضان
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سلط الفيلم الوثائقى الضخم الذى انتجته فضائية "ON E"، الضوء على المعاناة التى تكبدتها الدكتورة نادية لقمة استاذة الآثار التى نجحت فى تجميع العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون وترميمها وإعادتها إلى طبيعتها فى جهد استغرق 9 أعوام.

 

ووفق الفيلم الذى عرض عبر فضائية "ON E"، فأن العجلة الحربية التى قلبت موازين القوى فى عصرها حظيت باهتمام قادة وملوك مصر القديمة وخلدها الفنان المصرى القديم فى العديد من اللوحات الموجودة على جدران المعابد والمقابر كما حظيت باهتمام المؤرخين والآثاريين اهتماماً كبيراً كونها تمثل رمزاً من رموز القوة والأكثر تقدماً فى عصرها.

 

 


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العجلة الحربية

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