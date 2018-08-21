وثائقى "ON E" يوضح معاناة أستاذة الآثار فى جمع العجلة الحربية لتوت عنخ آمون

كتب أيمن رمضان

سلط الفيلم الوثائقى الضخم الذى انتجته فضائية "ON E"، الضوء على المعاناة التى تكبدتها الدكتورة نادية لقمة استاذة الآثار التى نجحت فى تجميع العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون وترميمها وإعادتها إلى طبيعتها فى جهد استغرق 9 أعوام.

ووفق الفيلم الذى عرض عبر فضائية "ON E"، فأن العجلة الحربية التى قلبت موازين القوى فى عصرها حظيت باهتمام قادة وملوك مصر القديمة وخلدها الفنان المصرى القديم فى العديد من اللوحات الموجودة على جدران المعابد والمقابر كما حظيت باهتمام المؤرخين والآثاريين اهتماماً كبيراً كونها تمثل رمزاً من رموز القوة والأكثر تقدماً فى عصرها.