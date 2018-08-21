موجز أخبار1.. الرئيس السيسى يتفقد هناجر وورش إصلاح للقوات البحرية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد هناجر وورش إصلاح للقوات البحرية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يتفقد هناجر وورش إصلاح للقوات البحرية

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، هناجر وورش إصلاح للقوات البحرية.

مايكروسوفت تكشف محاولات روسية جديدة للتدخل فى الانتخابات الأمريكية

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها كشفت محاولات اختراق روسية جديدة تستهدف الجماعات السياسية الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفى، وقالت الشركة إن مجموعة قرصنة مرتبطة بالحكومة الروسية أنشأت نطاقات إنترنت مزيفة استهدفت منظمتين محافظتين أمريكيتين، كما تم تصميم ثلاثة نطاقات مزيفة أخرى لتبدو كأنها تنتمى إلى مجلس الشيوخ الأمريكى، ولم تقدم Microsoft أى وصف إضافى للمواقع المزيفة.

شاهد فى دقيقة.. رحلة "الأضحية" من الذبح إلى "الديب فريزر"

وجه الدكتور أشرف بركات رئيس قسم الأمراض المشتركة بالمركز القومى للبحوث عددا من النصائح للمواطنين عند التعامل مع الأضحية، واكتشاف إذا كانت مصابة بالأمراض، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع لحومها.

"البترول": أباتشي الأمريكية تخطط لاستثمار مليار دولار سنويا فى مصر

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية والوفد المرافق له، سبل تطوير وتوسيع النشاط الاستكشافي للشركة في مصر، وكذلك موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم احتياطي وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

تحطم مقاتلة من طراز "جاس 39 جريبن" جنوب السويد

أعلنت القوات المسلحة السويدية، اليوم الثلاثاء، تحطم مقاتلة من طراز "جاس 39 جريبن" جنوب البلاد.

تعرف على أول مصور فى مكة صاحب 1880 لقطة فوتوغرافية بالأراضى المقدسة

1880 صورة، ألقت الضوء على حياة "عبد الغفار"، أول مصور فوتوغرافى مكى فى المدينة المقدسة، ورغم أننا لا نعرف الكثير عن حياة "السيد عبد الغفار"، إلا أن تلك الصور تولت مهمة تعريفه، بالإضافة إلى ما تم تسجيله فى يوميات ومراسلات شريك عمله السابق المستشرق الهولندى كريستيان سنوك هرخرونيه، حول تجربته فى مكة بين عامى 1884 – 1885.

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

برأ مارك كلاتنبيرج، الحكم الإنجليزى الشهير، النجم المصرى محمد صلاح من "التمثيل" فى مباراة ليفربول وكريستال بالاس التى أقيمت مساء أمس على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

بالصور..إقبال كثيف من المواطنين على مجزر البساتين لذبح الأضاحى

شهد مجزر البساتين توافد أعداد كبيرة من المواطنين لذبح الأضاحى الخاصة بهم، أول أيام العيد، بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة.

تأكيدا لـ"اليوم السابع".. التجارة تقرر استمرار فرض رسم الصادر على الأسماك

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن وذلك لمدة عام، إعتباراً من 25 أغسطس الجارى، تأكيدا لما نشره اليوم السابع بتاريخ 10 يوليو 2018.

فيديو معلوماتى.. اعرف إزاى تاكل لحمة فى العيد من غير ضرر

"قبل الفتة واللحمة، لازم تعرف تاكل اللحمة إزاى بحساب حتى تبتعد عن أى مشكلات تفسد عليك فرحة العيد"، ولذلك هناك أصول لتناول اللحوم فى العيد وفقا لما قاله الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة والجهاز الهضمى، لافتا إلى أن هناك بعض النصائح ولابد من إتباعها حتى لا يصاب متناولها بالكثير من الأعراض المرضية غير الصحية.

فتح حديقة الأورمان والغابة الشجرية بالمحافظات أمام زوار عيد الأضحى

قال الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إنه تقرر فتح حديقة الأورمان لاستقبال الجمهور فى عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح جميع الغابات الشجرية بمختلف المحافظات لاستقبال الزائرين.

المالية تدرس طرح عملة معدنية فئة 2جنيه وماكينات بالمترو لفك العملات الورقية

تدرس وزارة المالية عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلى التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية (ماكينات الفكة) فمثلا تمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.

سيلفى العيد.. صورة بعد الصلاة ذكرى حلوة لفرحة المصريين

حرص المصلون بعد أداء صلاة عيد الأضحى على التقاط صور سيلفى مع أصدقائهم فى ذكرى جميلة بينهم تحفظها الصورة.

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

ينشر اليوم السابع صفحة كاريكاتيرات ساخرة بمناسبة عيد الأضحى يرسمها الفنان محمد عبد اللطيف يرصد فيها بخفة ظل أفكارا مختلفة على رأسها محاولات الخرفان للهروب من الذبح فى عيد الأضحى.

حسن روحانى يؤكد على عدم جرأة الولايات المتحدة ضرب إيران

قال الرئيس الإيرانى، حسن روحانى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تجرؤ على ضرب بلاده لأنها تدرك حجم إمكاناتها العسكرية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

إزاى تحسب الفايدة على الودائع والشهادات داخل البنوك؟

للمرة الثالثة على التوالى، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يوم الخميس الماضى، برئاسة طارق عامر، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.. ولكن كيف حساب الفائدة على الحسابات البنكية والودائع وشهادات الادخار داخل البنوك؟

من السياسة للفن.. مشاهير "التحرش".. ترامب فى المقدمة وأحد مشاهير هوليوود متهم باغتصاب 50 امرأة.. ماريا كارى تحرشت بحارسها الشخصى.. و"الأوسكار" تضع قواعد لضبط السلوك.. وتؤكد:"ليس هناك مكان لمن يستغل مركزه"

"التحرش" ظاهرة تشغل جميع المجتمعات وحظيت باهتمام مكثف فى الفترة الأخيرة وسلط كثير من وسائل الإعلام الضوء على تلك الظاهرة ليست فى المنطقة العربية فحسب بل عبر العالم، بعد أن أزاحت الغطاء عن العديد من الفضائح الجنسية للمشاهير فى عالم الفن والسياسة، وأسقطت الكثير من الأقنعة عن مرتكبى هذه الجريمة الذين لاحقتهم قضايا التحرش من قبل ضحاياهم.