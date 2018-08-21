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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:11 ص
خالد صلاح
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مقتل أكثر من 100 مسلح بينهم قيادى بحركة طالبان فى ضربات جوية شمالى أفغانستان

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:28 ص
مقتل أكثر من 100 مسلح بينهم قيادى بحركة طالبان فى ضربات جوية شمالى أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأفغانى مقتل ما لايقل عن 102 من العناصر المسلحة، بمن فيهم بعض القادة البارزين بحركة طالبان، خلال ضربات جوية على إقليم فارياب بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" اليوم الثلاثاء عن بيان لـ "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغانى، قوله " إن قائد اللجنة العسكرية بطالبان فى شمال أفغانستان، موال مطيع الله، كان من بين القتلى".

وأضاف البيان أنه تم تدمير ست ناقلات جنود من طراز (همفى) و64 دراجة نارية وخمس حافلات صغيرة خلال الضربات الجوية.

يُذكر أن الوضع الأمنى تدهور فى إقليم فارياب بصورة حادة، خلال السنوات الأخيرة، وسط تزايد العمليات العسكرية التى تشنها الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية.

 


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