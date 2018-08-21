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مطار القاهرة يشهد انطلاق 226 رحلة على متنها أكثر من 20 ألف راكب

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:44 م
مطار القاهرة يشهد انطلاق 226 رحلة على متنها أكثر من 20 ألف راكب مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 226 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها 20 ألفا و387 راكبا من مختلف الجنسيات.

 

وأفاد مصدر ملاحى بأن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 108 رحلات دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم، الثلاثاء انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.


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