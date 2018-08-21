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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:00 م
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مطار القاهرة يستعد لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة 27 أغسطس

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:40 م
مطار القاهرة يستعد لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة 27 أغسطس حجاج
كتبت رحاب نبيل
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تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة، والتى تبدأ نهاية الشهر الجارى، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن هناك تنسيقا مع كافة الجهات المسئولة خلال رحلات العودة، وتيسير الإجراءات لهم وخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من موظفى العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم.
 
وأضافت المصادر أنه تم تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادا لموسم عودة الحجاج من الأراضى المقدسة تحتوى على مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم.
 
يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى الذى وجه بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال ضيوف الرحمن العائدين من الأراضى المقدسة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر.
 
جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الوطنية "مصر للطيران" موسم عودة الحجاج من الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية يوم 27 من أغسطس الجارى.
 
 

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مطار القاهرة

عودة الحجاج

الأراضي المقدسة




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